Москва, , 19:23 — REGNUM Телеканал «Спас» запустил съемки реалити проекта «Остров», в котором ведущим станет историк-искусствовед Олег Робинов, известный зрителям по программе «Монастырская кухня», которую он ведет вместе с поваром Максимов Сырниковым.

По сообщению новостной службы «Вокруг ТВ», действие проекта будет происходить в Нило-Столобенской пустыне, где десять человек будут целый месяц жить в монастыре и искать путь к Богу. В рамках реалити-шоу участники будут трудиться на территории монастыря и беседовать с его смотрителем.

Борис Кочевников, генеральный директор и продюсер телеканала «Спас», не уточнил какого рода приз достанется победителю.