Липецк, , 19:18 — REGNUM 15 ноября в Липецком областном краеведческом музее состоится презентация выставки «Мир, наполненный красотой».

На выставке будет представлено более 50 фоторабот Виктора Литвинова, уроженца Липецкой области. Как отмечают организаторы экспозиции, он тонко чувствовал красоту окружающего мира и пытался запечатлеть её в своих работах. Фотохудожник не только с успехом экспериментировал в своей фотолаборатории, но и проводил занятия фотокружка для детей.

«Достаточно всмотреться в причудливый узор древесных ветвей на фоне синеющего неба, в сияющую капельку росы, в нежный цветок на лугу и станет ясно, что мы живём в мире, наполненном красотой». Это и стало лейтмотивом выставки.