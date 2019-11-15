Москва, , 17:31 — REGNUM 16 ноября в Галерее «Триумф» в Москве откроется выставка Дины Щедринской «Картины природы». В своей новой серии работ Дина обращается к жанру пейзажной фотографии. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

На выставке будут представлены виды природы, вдохновленные романтическими живописными пейзажами. Дина использует среднеформатный пленочный фотоаппарат, который позволяет добиться от снимка практически эффекта гравюры или эстампа, и тем самым придать ему материальную конкретность и осязаемость.

Куратор выставки Артур Князев: «В эпоху гипервизуальности, когда взгляд пресыщен постоянно встречающимися изображениями, а зрительные образы становятся способом мышления, задача этой выставки — обратиться к представлению о материальности фотографии, вычленить ее из экранного потока. Уделить внимание не только самому изображению, но и опыту взаимодействия с ним. Представленные в пространстве экспозиции фотографии выстраиваются по линии запечатленного в них горизонта, а разный масштаб и массивное обрамление возвращает им предметность».

Выставка продлится до 15 декабря 2019 года.