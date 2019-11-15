Волгоград, , 17:44 — REGNUM Волгоградский академический симфонический оркестр 15 ноября выступает под управлением двух дирижеров, сообщает пресс-служба региональной администрации. В областной филармонии проходит гала-концерт в честь 90-летия Александры Пахмутовой. В праздничной программе звучат самые знаменитые произведения композитора и её симфоническая увертюра «Юность».

Оркестром руководят художественный руководитель и главный дирижёр коллектива, Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ Андрей Аниханов и главный дирижёр Тульского Губернаторского духового оркестра Владимир Леер. Композитор записала для зрителей гала-концерта видеообращение, где тепло поблагодарила земляков за внимание.

«Александра Николаевна Пахмутова — по-настоящему национальное достояние и гордость всей нашей страны. На её произведениях выросло не одно поколение людей, искренне любящих свою Родину. По предложению жителей Волгоградской области 2019 год объявлен у нас Годом Александры Пахмутовой», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, Александре Пахмутовой в октябре 2019 года присвоена высшая региональная награда — звание почётного гражданина Волгоградской области. В её честь заложен сквер в исторической части Волгограда.

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