Лондон, , 16:17 — REGNUM Британская пост-хардкор группа Enter Shikari выпустила часовой документальный фильм о масштабном туре по России, который проходил весной 2019 года. Фильм получил название «Further East» и был снят фотографом группы Томом Пулленом.

В картине были собраны самые значимые события во время поездки: выступление на шоу «Вечерний Ургант», эфиры на радиостанциях и масштабные концерты в крупных российских городах.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в описании фильма говорится, что он содержит информацию, не только о приключениях группы, но и о стране, которая редко бывает представлена в рок-н-ролльных историях.

«Всегда рады выступать в России, так как наши фанаты здесь — просто фантастические. Мы потрясающе провели время в этом туре», — говорит барабанщик коллектива Роб Рольф.