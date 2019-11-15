Бербанк, США, , 16:14 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Hulu объявило о том, что состоялась премьера сериала «Куколка». Мелодрама повествует о юной девушке, болезненно переживающей разрыв отношений со своим бывшим молодым человеком. Теперь ей необходимо понять кто она и чего стоит на самом деле.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Кэт Деннингс, известная по «Тор», «Две девицы на мели», «Скорая помощь», «Секс в большом городе» и «Служба новостей», Бет Грант, знакомая зрителям по картинам «Новичок», «Человек дождя», «Артист» и «Перл-Харбор», Шэй Митчелл, снявшаяся в «Милые обманщицы» и «Ты», Эстер Повицки, сыгравшая в «Бруклин 9−9», «Парки и зоны отдыха» и «Новенькая», и Бренда Сонг.

В качестве шоураннера выступил дебютант Джордан Вайс. Команду исполнительных продюсеров возглавили Ларри Фергюсон-младший, участвовавший в создании картин «Кто есть Америка?», «Амери» и «В браке», и Майк Грэй, благодаря которому свет увидел сериал «Разноцветная комедия». Режиссерами стали Стефани Коун, Алетеа Джонс и Мэттью Спайсер.