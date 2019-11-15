Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUM Министерство культуры РФ разработало законопроект, который освобождает от налога на землю и имущество владельцев исторических усадеб. Об этом в рамках делового завтрака «Возрождение исторических усадеб» на Международном культурном форуме сообщил Министр культуры РФ Владимир Мединский."В рамках нацпроекта «Культура» мы предусмотрели ежегодное выделение средств на создание пакета документов для тех, кто хочет купить или взять в аренду историческую усадьбу. Формировать пакет документов будет государство в лице Агентства по управлению памятниками истории и культуры. Учреждение будет заказывать специалистам набор документов от предпроектных предложений по планировке до комплексного решения организационно-юридических вопросов, связанных с границами участков, охранными зонами и прочим. Делаться это будет только для тех усадеб, где есть потенциальные интересанты, будущие владельцы исторических усадеб», — цитирует главу ведомства официальный портал Минкультуры России. Вопрос использования зданий будет находиться полностью в компетенции их владельцев. За пять лет на разработку документации в рамках нацпроекта будет выделено 500 млн рублей. На 2020 год уже избраны 10 усадеб, находящихся в управлении АУПИК, на которые планируется создать инвестиционные паспорта. Еще 10 усадеб рассматриваются как потенциальные участники. Сегодня идет работа над согласованием законопроекта об обнулении земельного и имущественного налога для владельцев исторических усадеб, а также установлению льготной арендной платы в различных ведомствах.