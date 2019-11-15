Лос-Анджелес, США, , 15:13 — REGNUM Американская исполнительница, автор песен Тейлор Свифт выпустила новую версию собственной песни «Lover», которая была записана вместе с канадским певцом Шоном Мендесом.

Сообщается, что он добавил к оригинальной песне несколько строк текста, таким образом превратил романтическую балладу в дуэт.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в композиции рассказывается о паре, которая наслаждается жизнью, и хочет, чтобы влюбленность никогда не заканчивалась.

«Тейлор, спасибо, что позволила присоединиться к тебе в этой прекрасной песне», — написал исполнитель в своем инстаграме.