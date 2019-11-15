Москва, , 15:08 — REGNUM 15 ноября В Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерее искусств Зураба Церетели в Москве откроется выставка произведений петербургского живописца Романа Ляпина. Об этом сообщает портал ArtTube.

Роман Ляпин — почетный член Российской академии художеств, неоднократный обладатель премии 1-й, 2-й, 3-й степени регулярных конкурсов Тосканы и Лацио (Италия). Работы художника находятся в частных коллекциях России, Германии, Италии, Испании, США, Тайваня, Франции, Японии и других странах. В экспозиции будет представлено около 50 работ разных лет.

Как отмечают искусствоведы, виртуозное владение светом и цветом дает автору возможность передавать разнообразные эмоциональные состояния — от созерцательных и романтических, до мажорных и жизнеутверждающих. Свою творческую концепцию Роман Ляпин определяет так: «Будто я лечу над городом и смотрю на него сверху, запечатлевая эту зримую красоту…».

Выставка продлится до 1 декабря 2019 года.