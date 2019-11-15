Вашингтон, , 14:49 — REGNUM Телеканал NBC продлит комедийный сериал «Бруклин 9−9» на восьмой сезон. Об этом 15 ноября сообщил портал Digital Spy.

Стоит отметить, что премьеру седьмого сезона шоу телеканал NBC запланировал на 6 февраля 2020 года. Продюсер Дэн Гоор пообещал журналистам, что поклонников сериала будут ждать «большие сюрпризы».

Напомним, ранее ситком «Бруклин 9−9», сюжет которого рассказывает о буднях сотрудников полиции, выходил на телеканале Fox, который решил закрыть его после выхода пятого сезона. Впоследствии проект перешёл на канал NBC.

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