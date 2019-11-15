Томск, , 14:47 — REGNUM 15 ноября в Томском областном художественном музее открывается выставка абстрактной живописи новосибирского художника Тамары Грицюк. Посетители увидят работы, созданные ею за последние несколько лет.

Как отмечают организаторы вставки, восприятие картин Тамары Грицюк сугубо субъективно — у каждого зрителя они вызывают собственные ассоциации. Но это не отнимает, а добавляет им ценности. Художница очень чутка к перемене настроений, но близки ей не меланхолическая печаль, не маргинальность или депрессия, а прямо противоположные им чувства.

Объективной оценкой творчества Грицюк стало решение международного жюри Новосибирской биеннале графики о присвоении ей лауреатской премии в номинации «Оригинальная графика».