Калуга, , 16:54 — REGNUM 15 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума министр культуры Калужской области Павел Суслов выступил с докладом по реализации проекта «Россия — родина космонавтики». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Эмблема Санкт-Петербургского международного культурного форума. Admoblkaluga.ru

Вместе с калужским министром Павлом Сусловым в мероприятии приняла участие директор Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге Наталья Абакумова. Директор музея говорила о завершении строительства в областном центре второй очереди музея истории космонавтики, которое вдвое расширит посещаемость.

Представительские мероприятия Министерства культуры РФ на VIII международном культурном форуме в Санкт-Петербурге 15 ноября направлены на развитие и продвижение музеев в рамках национальных культурно-познавательных проектов «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье России», «Русские усадьбы», «Императорский маршрут», «Россия — родина космонавтики».

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