Киев, , 14:30 — REGNUM В центре киевской «Площади звезд» состоялась официальная церемония открытие именной звезды основателя дуэта «Потап и Настя» Алексея Потапенко. Сообщается, что таким образом на Украине решили отметить 20-летие творческой деятельности музыканта.

По информации российского новостного агентства InterMedia, Алексей Потапенко также является создателем группы Mozgi и ПТП. Также он является продюсером группы «Время и Стекло».

«Известный артист, шоумен, композитор, продюсер, самый популярный мужчина страны Алексей Потапенко за свое творческое 20-летие стал олицетворением украинского шоу-бизнеса», — заявили в продюсерском центре Mozgi Entertainment.