Москва, , 14:27 — REGNUM На Первом канале 16 ноября выйдет новый сезон документального шоу «Открытие Китая». Ведущим программы останется бизнесмен и уже популярный ведущий Евгений Колесов.

По сообщению новостной службы «Вокруг ТВ», предприниматель живет в Китае еще со студенческих лет и делится со зрителями интересными фактами о стране, кухне, школах и трендах. В новых выпусках программы Евгений Колесов расскажет, кто построил Китайскую стену, зачем в Китае строят так много небоскребов и отправится в китайскую Венецию.

Более того, бизнесмен интересуется местной религией и культурой. Специально для программы он поделится мастерством управлять энергией ци более известной как фэншуй. Предприниматель был приглашен на Первый канал для создания собственной передачи после того, как его любительские ролики на сайте YouTube, где он рассказывал не только о повседневной жизни в КНР, но и о фактах, интересных российскому зрителю, набрали большую популярность.