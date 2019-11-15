Нью-Йорк, США, , 14:24 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании CBS объявило о том, что стартовала работа над сериалом «Время в займы». Триллер рассказывает о женщине-полицейском, которая в результате загадочных событий оказывается в теле абсолютно незнакомого ей человека и напрочь теряет воспоминания о том, кто она на самом деле. Ситуацию усложняет то, что незнакомца преследуют враги, жаждущие его крови. Выход один — применить все свои навыки и докопаться до истины.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Аманда Грин, подарившая миру «Закон и порядок. Специальный корпус», «Восприятие», «Тайны Лауры», «Смертельное оружие» и «Голубая кровь», и актриса Элизабет Бэнкс, известная по «Три дня на побег», «Преодоление», «Голодные игры» и «Люди как мы».

Команду исполнительных продюсеров возглавили Мак Хандельман, участвовавший в создании картин «Идеальный голос», «Ангелы Чарли», «Суррогаты» и «Самая ненавистная женщина Америки».