Москва, , 14:19 — REGNUM 15 ноября в Доме-музее А.Н. Островского Театральный музей им. А.А. Бахрушина представляет персональную выставку Бориса Мессерера «Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига, барона. Санкт-Петербург. Белые ночи. Пейзажи»

В экспозиции представлены станковые произведения большеформатных офортов, инсталляции и монументальная живопись — всего 48 работ, выполненных в различных техниках: акварель, живопись, графика, перо, фломастеры.

Изображения городского ландшафта Ленинграда-Петербурга создавались художником, начиная с первых акварелей в 1955 году и продолжились рисунками 1960−1970-х годов. Затем графический период сменился живописным, и продолжается по сегодняшний день — это работы на холстах, в том числе большого размера.

Кроме того, в своем творчестве мастер обращался и к другим темам — делал посвящения великим поэтам, жившим или бывавшим в Петербурге. Эти работы выполнены на основе ранних пейзажей, а портреты поэтов писались позже, в 2010—2015 годах. Организаторы выставки напоминают слова литературоведа Андрея Арьева: «…приехал человек из Москвы и открыл такой город, который смотрится как сцена — мировая сцена для некого спектакля».