Сиэтл, США, , 14:18 — REGNUM Телеканал Amazon решил продлить на четвёртый сезон драматический сериал про юристов «Голиаф». Об этом 15 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1195186426788360192

Стоит отметить, что этот сезон станет для шоу последним. Исполнительный продюсер сериала Лоуренс Триллинг заявил, что он благодарен всем, кто поддерживал производство «Голиафа» и добавил, что ему очень нравилось работать с «звёздным» актёрским составом и всей командой проекта.

Третий сезон «Голиафа» канал Amazon начал показывать 3 октября 2019 года. Главную роль в нём исполняет актёр Билли Боб Торнтон.

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