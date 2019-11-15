Бербанк, США, , 14:08 — REGNUM Пользователи Disney+ обнаружили, что многие фильмы и сериалы потокового сервиса имеют на нём «срок жизни». Об этом 15 ноября сообщил портал Screen Rant.

Стоит отметить, что некоторый контент имеет достаточно большой срок, например, напротив фильма «Аладдин» стоит 3001 год, но «срок жизни» «Принцессы и лягушки» на сервисе истечет уже 25 ноября 2019 года.

Ранее глава Disney Роберт Айгер заявил, что даже в том случае, если какой-то контент покинет платформу Disney+ из-за истечения срока лицензионных соглашений, то подписчики всё равно смогут получить к доступ «загруженным» фильмам и сериалам. Впоследствии представители Disney, заявили, что СМИ «неверно истолковали» его слова.

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