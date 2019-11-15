Нью-Йорк, США, , 13:52 — REGNUM 1 декабря в московском клубе «1930» состоится концерт американской инди-поп группы AJR, которая состоит из братьев Адама, Джека и Райана. Название группы является акронимом из первых букв имен музыкантов.

Стоит отметить, что ни один из них не получил музыкального образования — играть на различных инструментов они научились самостоятельно. Все свои треки братья монтируют и сводят у себя дома.

По информации российского новостного агентства InterMedia, несмотря на это, клип на один из треков «I'm Ready» собрал на YouTube 29 миллионов просмотров.

Также сингл «Weak» уже прослушали более 260 миллионов раз на интернет-сервисе Spotify.