Мурманск, , 13:38 — REGNUM 15 ноября в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» открывается выставка «Живопись Василия Васильевича Крайнева», приуроченная в 140-летию со дня рождения худодника. В экспозиции представлены работы из фондового собрания Мурманского художественного музея. Как отмечают организаторы, с одной стороны, эти произведения отличает сдержанность колорита, с другой — прорывающийся через кажущуюся монохромность темперамент живописца. С двенадцати лет будущему художнику пришлось зарабатывать себе на жизнь тяжелым физическим трудом, побывал в подмастерьях, грузчиках, кочегарах. В 1900 году его приняли в Казанскую художественную школу, а в 1909 году он поступил в Московское Училище живописи ваяния и зодчества и попал в пейзажную мастерскую, которой руководил А.М. Васнецов. С особой силой колористические свойства живописи художника проявились в северных пейзажах, которым Крайнев посвятил себя с 1925 года. Из поездок на Север художник привозил множество этюдов, рисунков, акварелей, сделанных с натуры. Многие из них послужили в будущем материалом для больших полотен.