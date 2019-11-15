Нью-Йорк, США, , 13:33 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании NBC объявило о том, что сериал «Бруклин 9−9» продлен на восьмой сезон. Комедия рассказывает о беспечном детективе, не особо сконцентрированном на исполнении своих обязанностей. Однако, главный герой сталкивается с серьезными трудностями, когда в его отделение приходит новый начальник с твердым намерением сделать из баловня настоящую ищейку.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладатель премии «Золотой Глобус» Энди Сэмберг, известный по «Секс под дружбе», «Медвежонок Бригсби», «Парки и зоны отдыха», «Мастер не на все руки» и «На колесах», Андре Брогер, знакомый зрителям по картинам «Город ангелов», «Радиоволна», «Солдатская девушка» и «Доктор Хаус», Терри Крюс, снявшийся в «Все или ничего» и «Короли улиц», Мелисса Фумеро, сыгравшая в «Менталист», «Сплетница» и «Мужчины в деле», и Джо Ло Трульо.

В качестве шоураннера выступил Дэниэл Дж. Гур, подаривший миру сериалы «Офис» и «В лучшем мире». Команду исполнительных продюсеров возглавили Дэвид Майнер, участвовавший в создании картин «Студия 30», «Трейси Морган. Черное и синее», «У Эбби» и «Пожарная служба Такомы». Работу над сценарием вел Майкл Шур. Режиссерами стали Майкл МакДональд, Дин Холлэнд и Линда Мендоса.