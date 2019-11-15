Сыктывкар, , 13:26 — REGNUM В Сыктывкаре в рамках конференции Ассоциации писателей Урала состоялось вручение литературной премии имени Дмитрия Мамина-Сибиряка. Об этом сообщает портал Год Литературы.

Обладателями премии в текущем сезоне стали несколько писателей. Детская писательница Елена Козлова получила премию «за многолетний вклад в развитие многонациональной российской литературы». Писатель из Кирова Виктор Бакин удостоился приза за книгу «Далёкое. Святое. Дорогое…». Ямальская поэтесса Вероника Богданова получила премию за сборник «Танцы на крышах». В число лауреатов также вошел пермский прозаик Олег Черняк. Наконец, премией был отмечен критик и литературовед из Челябинска Алексей Казаков. Каждый из лауреатов был награжден денежной премией размером 50 тысяч рублей.

Литературная премия имени Д. Н. Мамина-Сибиряка вручается ежегодно с 2002 года. Основной целью премии является поощрение литературного труда писателей уральского региона.