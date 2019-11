Лос-Анджелес, США, , 13:13 — REGNUM Первые реакции любителей комиксов DC на Дуэйна Джонсона в образе Чёрного Адама оказались положительными. Об этом 15 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Стоит отметить, что некоторые публикации поклонников киновселенной вышли весьма восторженными. Издание отмечает, что, возможно, в пользу Джонсона играет тот факт, что если Закари Ливаю при съёмках в «Шазаме» понадобилось вставлять в костюм накладные мышцы, то у Джонсона такой проблемы нет.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что DC опубликовало первый постер, в котором актёр был показан в облике Чёрного Адама — суперзлодея, присутствующего в её комикс-вселенной. Компания также назвала дату премьеры фильма «Чёрный Адам», он выйдет на большие экраны 22 декабря 2021 года.

