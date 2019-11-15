Москва, , 13:11 — REGNUM На онлайн платформе PREMIER 14 ноября состоялась премьера сериала «Эпидемия». Картина повествует об апокалипсисе произошедшем из — за появления нового вируса.

По сообщению новостной службы «Вокруг ТВ», в качестве создателей сериала выступили Алексей Караулов, подаривший миру сериалы «Улица» и «Звоните ДиКаприо!», и Роман Кантор. Команду исполнительных продюсеров возглавили Валерий Федорович и Евгений Никишов, благодаря которым свет увидел сериалы «Измены», «Полицейский с Рублевки» и «Сладкая жизнь». Режиссером стал Павел Костомаров.

Главные роли в телесериале исполнили Кирилл Кяро известный по «Научи меня жить», «Консультант», «Ликвидация», «Звезда», Виктория Исакова, знакомый зрителям по картинам «Остров», «Ученик», «Оттепель», Александр Робак, снявшийся в «Географ глобус пропил» и «Домашний арест», Марьяна Спивак, сыгравший в «Шифр», «Бюро», и Юрий Кузнецов известныйпо ролям в"Брат», «Гений», «Остров».