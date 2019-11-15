Москва, , 13:09 — REGNUM 21 ноября в Центре Вознесенского в Москве открывается мультимедийный проект «Поэт и Леди», посвященный многолетней дружбе знаменитого российского поэта Андрея Вознесенского и Жаклин Кеннеди Онассис, знаменитой первой леди США.

Экспозиция расскажет о том, как произошло знакомство двух знаковых для эпохи людей, проследит, как развивались отношения на фоне мировых событий. Основным сюжетом станет дружба Вознесенского с семьей Кеннеди и культовыми фигурами американской культуры — драматургом Артуром Миллером и его женой — фотографом Инге Морат, поэтом Алленом Гинзбергом, писателем Куртом Воннегутом и многими другими.

В центре экспозиции — личности Андрея Вознесенского и Жаклин Кеннеди. Самый популярный советский поэт 1960-х посвящал стихи и книги жене президента США, она — посещала его вечера и знала его творчество. Через рассказ о творчестве Вознесенского, его поездках и выступлениях в США, об истории жизни Жаклин, проект представит и саму эпоху — искусство, стиль и моду 1960−1990-х.

В рамках проекта будет представлен фильм, посвящённый судьбе первой леди США, а также пройдет презентация книги под редакцией Сергея Николаевича с впервые напечатанными в России текстами Уинстона Хью Одена, Артура Миллера, Эдварда Кеннеди, посвящённые творчеству поэта, а также очерки Зои Богуславской, Нормана Мейлера, Эдварда Радзинского, Соломона Волкова о Жаклин Кеннеди-Онассис.

Сергей Николаевич, автор концепции и куратор проекта: «Она любила стихи. Он любил успех. Она считалась самой знаменитой женщиной в мире, он был одним из самых известных поэтов своего поколения. При этом их разделяло так много, что нет смысла все перечислять. Но иногда случаются самые невероятные пересечения и самые непредставимые встречи. Собственно, наша выставка об этом».

Также в Центре Вознесенского пройдут лекции, встречи и программа кинопоказов «Голливудское зеркало Америки 1960−1970-х» — голливудские блокбастеры 1960−70-х.