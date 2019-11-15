Москва, , 12:49 — REGNUM В Пушкинском музее открыли обновленную экспозицию шедевров импрессионистов и постимпрессионистов, среди которых — Поль Гоген, Клод Моне, Винсент Ван Гог и другие авторы, чьи работы летом вошли в масштабную выставку «Щукин. Биография коллекции» в Главном корпусе. Об этом сообщает портал The Village.

Картины вернули в здание Галереи искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков вместе с частью собрания коллекционера Ивана Морозова, которую выставляли в Эрмитаже. Произведения расположили по-другому, что позволяет посетителям увидеть творчество художников по-новому.

В музее появились тематические залы, посвященные отдельным жанрам или мотивам — от пейзажей Барбизонской школы до образа Парижа в творчестве импрессионистов. Кроме того, изменили принцип показа скульптур, среди которых — работы Огюста Родена.