Барселона, Испания, , 12:46 — REGNUM В выставке «Перспективы. Там, где тело встречает душу», проходящей в рамках фестиваля видеоискусства LOOP в Барселоне, участвуют три российских видеохудожника: Виктор Алимпиев, Елена Ковылина и Саша Пирогова, работы которых предоставил из своей коллекции Газпромбанк. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Тема выставки в Барселоне — конфликт духа и тела, зафиксированный вербально и телесно. Кураторы выбрали произведения, вступающие в диалог или конфликт друг с другом. Работы российских художников соседствуют с видеоработами таких именитых худоников: как Гэри Хилла, Пабло Лобато и Энрике Рамиреса.

В «Очереди» Саши Пироговой заложена литературная основа: фильм сделан по мотивам одноименного романа Владимира Сорокина, где художница перевела сорокинские вопросы и ремарки на язык тела. Тема телесности и эмоциональности достигает кульминации в «Боксе» Елены Ковылиной — документации ее перформанса, прошедшего в 2005 году в московской галерее XL Projects.