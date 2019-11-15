Сиэтл, США, , 12:42 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Amazon Prime Video объявило о том, что начались съемки сериала «Периферийные устройства». Научно-фантастическая драма рассказывает о девушке из неблагополучной части США, брат которой работает в качестве тестирующего пользователя виртуальной реальности. Все меняется, когда однажды он просит главную героиню подменить его. Теперь девушка получила возможность окунуться в удивительный мир, полный приключений и опасностей.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Джонатан Нолан, подаривший миру «Престиж», «Темный рыцарь», «Гаджини», «Мир Дикого Запада», «Интерстеллар» и «В поле зрения», и Лиза Джой, известная по «Мертвые до востребования» и «Черная метка».

Команду исполнительных продюсеров возглавили Афина Викхэм, участвовавшая в создании картин «Почти человек», «Грань», «11.22.63» и «Верь», и Стивен Хобан, благодаря которому свет увидел «Оборотень». Работу над сценарием вел Скотт Б. Смит. Режиссером стал Винценцо Натали.