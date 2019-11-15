Нью-Йорк, США, , 12:26 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании CBS объявило о том, что начался отбор на программу стажировок для студентов в сфере телевизионного производства. Победители смогут принять участие в создании новых эпизодов сериала «Звездный путь: Дискавери». Научно-фантастическая драма призвана расширить вселенную Звездного Пути и повествует о приключениях команды космического корабля «Дискавери», которая воюет с инопланетными расами, путешествует в параллельные реальности и пытается обогнать само время.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, команду режиссеров возглавили Джонатан Фрейкс, сыгравший в сериале «Звездный путь: Новое поколение» и работавший над другими картинами в рамках научно-фантастической вселенной, и Олатунде Осунсанми. Исполнительными продюсерами стали Аарон Байерс, Акива Голдсман, Алекс Куртцман и Род Родденберри.

Главные роли в картине исполнили Сонекуа Мартин-Грин, знакомая зрителям по сериалам «Сплетница» и «Ходячие мертвецы», Даг Джонс, получивший признание благодаря фильмам «Генсбур. Любовь хулигана» и «Лабиринт Фавна», Энтони Рэпп, известный по киноленте «Приключения няни», Шазад Латиф, сыгравший в научно-фантастической антологии «Черное зеркало», а также Мэри Вайсман и Эмили Куттс.