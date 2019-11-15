Нью-Йорк, США, , 12:19 — REGNUM Первое в Нью-Йорке произведение паблик-арта от выдающегося британо-индийского мастера Аниша Капура установят в небоскребе от бюро Herzog & de Meuron в районе Трайбека на углу Черч-стрит и Леонард-стрит. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Пока безымянное, произведение искусства с зеркальной поверхностью «будет как будто придавлено зданием и в то же время будет выглядеть как его опора». Длина работы почти 15 метров, высота около 6 метров.

Основная сложность — соединить части 40-тонной скульптуры так, чтобы на поверхности не было видно швов. Ее изготовлением занимаются в Performance Structures, Inc., где несколько лет назад монтировали другую работу Капура с такой же зеркальной поверхностью — «Облачные врата» для Чикаго.