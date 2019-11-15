Нью-Йорк, США, , 11:31 — REGNUM Режиссёр Доминик Кук планирует экранизировать мюзикл «Безумства» (Follies). Об этом 15 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Отмечается, что такое решение он принял после того, как компании Heyday Films и BBC Films приобрели права на создание фильма по этому бродвейскому мюзиклу. Стоит отметить, что ранее уже были попытки выпустить экранизацию «Безумств», однако ни один проект так и не получил «зелёный свет».

Ранее Доминик Кук работал над созданием таких картин, как «На берегу», «Ричард III» и ряде адаптаций произведений Уильяма Шекспира. В 2019 году должна состояться премьера его картины «Железная кора» (Ironbark), в которой главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч.

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