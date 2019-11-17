Париж, , 12:34 — REGNUM Конфликт между главным архитектором Филиппом Вильневым и куратором проекта генералом Жоржеленом привлек внимание Министерства культуры Франции.

Генерал Жоржелен стремится утвердить свое влияние над проектом восстановления Нотр-Дама. Во время обсуждения проектов, как сообщает Агентство Франс-Пресс, он сказал главному архитектору Филиппу Вильневу «замолчать».

Слова куратора, назначенного президентом Франции, прокомментировали в Министерстве культуры. Министр культуры Франк Ристер написал в Твиттере, что комментарии генерала Жоржелена в отношении Филиппа Вильнева неприемлемы. Уважение друг друга является одной из важнейших общественных ценностей, и общественные лидеры в этом плане должны служить образцом поведения.

Конфликт между генералом Жоржеленом и архитектором Филиппом Вильневым разгорелся по вопросу о восстановлении шпиля, который был добавлен к Нотр-Даму во время реставрации в 1859 архитектором Эженом Эмманюэль Виолле-ле-Дюк. Вильнев хотел восстановить шпиль в первоначальном виде, генерал Жоржелен выступил за более современный вариант.