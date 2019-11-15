Юниверсал Сити, 15 ноября 2019, 11:03 — REGNUM В сети появился второй трейлер предстоящего мультфильма «Тролли. Мировой тур». Ролик опубликовали на YouTube-канале DreamWorksTV 14 ноября.
Троллям Розочке и Цветану предстоит дать отпор злой королеве Барб, которая хочет сделать рок единственной музыкой в мире. Премьера картины состоится в апреле 2020 года.
Напомним, «Тролли» — это анимационный полнометражный фильм от студии DreamWorks Animation. Картина основана на популярных игрушках датской компании Dam Things.
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