Ульяновск, , 10:28 — REGNUM Ульяновская область получила памятный знак о присвоении статуса «Территория книги и чтения». Награда вручена на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в рамках заседания координационного совета при Министерстве культуры России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Памятный знак о присвоении статуса «Территория книги и чтения» вручён за реализацию проектов, связанных с продвижением чтения. Данный статус введён впервые в 2019 году для поощрения победителей конкурса «Самый читающий регион», в котором Ульяновская область впервые признана лучшей в 2015 году. В том же году регион стал единственным городом, вошедшим в сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению «Литература». Эти победы позволили стать площадкой для проведения многих фестивалей, которые помогают объединить российское и мировое литературное сообщество.

Как сообщало ИА REGNUM, организатором конкурса «Самый читающий регион» является Российский книжный союз при поддержке Роспечати. Впервые конкурс прошёл в 2015 году.

Напомним, на форуме в Санкт-Петербурге Ульяновский областной краеведческий музей и Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает реализацию ряда совместных партнёрских проектов.

Читайте также: Ульяновский и ростовский музеи договорились на форуме о первой выставке

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновская область отмечена «почётным статусом» за продвижение чтения