Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM Российская киноиндустрия готовится к внедрению федеральной системы рибейтов (налоговых возвратов) с кинопроизводства, которая может сделать Россию новым центром мирового кино. Перспективы от внедрения этой системы обсудили входе панельной дискуссии «Россия на мировом кинорынке» в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Как сообщало ИА REGNUM, в России иностранные кинокомпании смогут получать субсидии из федерального бюджета. Правила предоставления рибейтов для организаций кинематографии, оказывающим услуги или выполняющим работы, связанные с производством иностранными производителями аудиовизуальной продукции, утвердил в начале ноября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ был разработан Минкультуры совместно с Минэкономики с целью привлечь иностранные кинокомпании снимать фильмы и сериалы в России. Уже в 2019 году на компенсации иностранных кинокомпаниями выделят 70 млн рублей.

Участники дискуссии на Культурном форуме обсудили особенности и способы привлечения иностранных инвестиций с помощью новой системы.

«Программа рибейтов способствует росту экономических показателей <…> Иностранные заказчики будут базировать какую-то часть съемки на территории нашей страны, а российская компания-подрядчик — нанимать людей и создавать рабочие места. Это способствует развитию как кино, так и кинотуризма», — считает руководитель проекта по поддержке экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра (РЭЦ) Евгения Дальниченко.

«Очень большой потенциал и большие возможности» видит в системе рибейтов в сфере анимации председатель правления Ассоциации анимационного кино и киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Анимация развивается во всем мире и страны лидеры-анимации, где перегружены студии и не хватает ресурсов на производство, много продюсируют и размещают производство за пределами своих стран. У России есть перспектива привлечь крупные анимационные продюсерские компании. Первые такие проекты мы на студии ожидаем уже в следующем году <…> производство анимации у нас стоит дешевле, чем в большинстве стран. Если к этому добавится возврат части расходов, я думаю, очень крупные анимационные державы вроде Канады или Франции будут размещать производство в России», — заявила Слащева.

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал внедрение системы рибейтов «общей большой победой» Минкультуры, Минэкономразвития и «Фонда кино».

«Дальше должен работать бизнес. У нас вполне конкурентоспособная индустрия, мы делаем качественное кино с технической точки зрения, но со времен СССР у нас недостаточно налажена продажа нашего продукта за рубеж. Мы можем произвести высококачественный товар, который не окупится, если его ориентировать только на внутренний рынок. Мы должны выходить на внешние рынки — у нас для этого есть стопроцентный потенциал. Это имеет не только экономический, но и политический смысл для нас — мы должны показывать нашу страну. Внедрение системы рибейтов полезно во всех отношениях, но прежде всего — это экспорт образа нашей страны, показ уникальных локаций», — отметил Мединский.

Как пояснил руководитель «Русского офиса кинокомиссий» Валерий Купеев, кинопроизводство в РФ дешевле чем в Европе в 3,5 раза, поэтому «Россия крайне конкурентоспособна на международном рынке киноиндустрии».

«Чтобы рибейты заработали, нужно их правильно продавать и продвигать за рубежом: нужно правильное объяснение на языке кинопроизводителей, нужна помощь кинокомиссии и проведение встреч, которые бы показывали, что представляет собой Россия в плане производства», — отметил специалист.

Как отмечали участники дискуссии, мировая индустрия кино и развлечений сегодня переживает небывалый подъем, и в ближайшем будущем Россия может стать новым поставщиком контента мирового уровня.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 14 по 16 ноября 2019 года.

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