Додома, , 10:01 — REGNUM Власти Танзании приостановили выступления рэп-исполнительницы Розы Ри сроком на шесть месяцев, заявив, что ее недавно выпущенный видеоклип «идет вразрез с моралью страны». Об этом передает ВВС Africa.

В Национальном культурном совете Танзании (BASATA), который помимо прочего регулирует индустрию развлечений в восточноафриканской стране, добавили, что песня «Vitamin U», которую певица исполнила со своим бойфрендом кенийским музыкантом Тимми Тдатом, также нарушила правила музыкальной индустрии страны.

Приостановка означает, что Розе Ри также не разрешат выступать за пределами страны, и ей придется заплатить штраф в размере 870 долларов США, сообщает газета The Citizen.

Как сообщает издание, исполняющий обязанности генерального директора BASATA Онесмо Каянда заявил, что в совете было обнаружено, что исполнительница допустила две ошибки: «Мы вызвали Розу Ри и провели слушание по ее делу. Правление обнаружило, что она допустила две ошибки, кроме распространения откровенного контента в Интернете. Во-первых, она никогда не приносила музыкальный проект в BASATA для рассмотрения, а во-вторых, она не заключала контракт с международным артистом, с которым она сотрудничала, что требуется в соответствии с законом».

Исходное видео, которое было загружено на YouTube, было удалено из-за «непристойного содержания», сообщает кенийский новостной сайт в Найроби. Другая версия, которую новостной сайт называет «более пристойной», была загружена на прошлой неделе и в настоящее время имеет 180 000 просмотров.

В более чем трехминутном видео некоторые сцены размыты, сообщают журналисты.

Напомним, что в прошлом году в BASATA ввели санкции в отношении африканской поп-звезды Diamond Platnumz после того, как он исполнил песню, которая была запрещена за «сексуальное содержание».