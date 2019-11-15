Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM На базе киностудии «Лендок» в Петербурге, в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, состоялся специальный показ документального фильма «Россия с неба», снятого немецкими кинематографистами при организационной и финансовой поддержке группы «Газпром».

Фильм «Россия с неба» был снят в 2017—2018 годах. Впервые он был представлен зрителям 13 июня 2018 года в Музее современного искусства города Дортмунда (Германия), а первые трансляции прошли на телеканале ARTE во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018. За это время ленту смогли посмотрели 30 млн человек. В 2019 году фильм «Россия с неба» получил золотую награду на Нью-Йоркском кинофестивале.

Режиссером фильма стал немецкий тележурналист Фредди Реккенхаус, который вместе со своей съемочной командой работал над лентой девять месяцев. В своей работе автор собрал лучшие панорамные кадры с высоты птичьего полета из различных уголков России: от побережья Северного Ледовитого океана до пустынь Калмыкии, от вулканов Камчатки до высочайшей вершины Европы — Эльбруса, от Москвы и Санкт-Петербурга до деревень в сибирской тайге.

«Газпром поддержал этот замечательный проект, благодаря которому и российские, и зарубежные зрители могут насладиться красотой России, ее ландшафтами и разнообразием пейзажей», — сказал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на презентации фильма на Культурном форуме.

В свою очередь заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила, что авторы киноленты смогли найти такие ракурсы и интересные локации, что даже она, несмотря на постоянные разъезды по стране, не видела «такой России».

«Прежде чем реализовать этот проект, мы уже имели опыт создания подобных документальных фильмов. Мы сняли «Германия с неба», фильм о перелетных птицах. И когда снимали здесь, в Петербурге, на Ладожском озере, мы подумали, что нужно обязательно снять фильм о России, и не сомневались, что это будет замечательная лента», — отметил автор фильма Фредди Реккенхаус.