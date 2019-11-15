Пятигорск, Ставропольский край, , 09:36 — REGNUM Всероссийская конференция по вопросу подготовки и организации празднования Дня славянской письменности и культуры пройдет в Пятигорске с 20 по 24 ноября. Событие объединит на одной площадке представителей более 50 субъектов РФ, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе администрации города.

В работе конференции примут участие учителя-словесники, преподаватели, специалисты сферы образования и культуры, а также ведущие научные сотрудники высшей школы в области филологии и литературы. По ее результатам будет подготовлен проект единой концепции празднования Дня славянской письменности и культуры на территории России.

В программе конференции всероссийский семинар-совещание по вопросам повышения кадрового потенциала педагогических работников, интерактивы по формированию единого информационного пространства, мастер-классы и встречи с ведущими специалистами в области развития и функционирования русского языка.

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