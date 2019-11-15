Санкт-Петербург, 15 ноября 2019, 09:11 — REGNUM Выставка «Исследование и реставрация произведений китайского искусства в Эрмитаже» открылась в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 14 ноября в Главном Штабе Эрмитажа. Также на церемонии открытия была представлена программа «Эрмитаж Китай».
Эрмитаж является обладателем самой крупной в России коллекции памятников китайского искусства, в ее основе предметы, которые попали в Россию еще в XVII веке и были перевезены в новую столицу Петром I. При нем китайские произведения прикладного искусства стали поступать в нашу страну широким потоком. В последующие столетия царственные и знатные коллекционеры продолжали приобретать экзотические восточные вещи для украшения своих дворцов. После создания Государственного Эрмитажа предметы из этих коллекций пополнили его экспозиции и фонды. Многие из этих предметов были очень древними и пострадали от перипетий перевозки и хранения в неподходящих условиях, так что им требовалась тщательная реставрация. На выставке представлен результат трехлетней работы реставрационных лабораторий Эрмитажа.
Как рассказала куратор выставки, хранитель коллекций китайского прикладного и ювелирного искусства Мария Меньшикова, когда в Эрмитаж поступали вещи в очень плохом состоянии, стояла задача прежде всего исследовать, что это за вещи, из каких материалов сделаны, а потом уже привести их в такое состояние, чтобы их можно было экспонировать.
На церемонии открытия выставки директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что выставка — результат не только блестящей работы наших реставраторов, но и их тесного сотрудничества с реставраторами КНР.
Далее Михаил Пиотровский рассказал о программе «Эрмитаж Китай» и передал слово госпоже Йингли Хонг, заместителю Председателя Пекинского фонда Эрмитажа. Она подробно представила программу, которая включает в себя не только виртуальные представительства Эрмитажа в сети Байду и специальных демонстрационных центрах, издание печатных материалов об Эрмитаже, основание постоянного выставочного эрмитажного центра в одном из главных городов Китая, развитие научных обменов и сотрудничества реставраторов, но и масштабные социальные проекты по продвижения искусства в отдаленные бедные районы Китая и предоставление детям из этих районов возможностей для творческого развития.