Санкт-Петербург, , 08:18 — REGNUM В рамках VIII Международного культурного форума в Санкт-Петербурге Томская область представит опыт по сохранению памятников.

Как сообщили ИА REGNUM 15 ноября в областной администрации, на форуме состоится круглый стол «Сохранение деревянного зодчества», в котором поучаствует томский комитет по охране объектов культурного наследия.

По словам председателя комитета Елены Перетягиной, речь пойдёт о сохранении томского деревянного зодчества на примере больницы Лампсакова в селе Ново-Кусково, ценных объектах Нарыма и Нагорного Иштана.

Также на форуме Томск планирует представить региональную программу восстановления ценных деревянных построек «Дом за рубль».

Как сообщало ИА REGNUM, VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдёт с 14 по 16 ноября. Его главная тема — «Культурные коды в условиях глобализации».

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