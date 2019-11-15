Новосибирск, , 07:36 — REGNUM Председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Александр Калягин «был поражен новостью о ситуации вокруг Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева». Об этом Калягин заявил в своём публичном обращении к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Письмо опубликовано на сайте СТД, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Известный на всю страну театр из-за попустительства мэрии города может прекратить своё существование, — отмечает Александр Калягин.

И все это, подчёркивает Калягин, происходит в Год театра в нашей стране.

«Неужели мэрия Новосибирска не понимает, что такое небрежное, можно даже сказать варварское отношение к собственному прославленному театру обратит на себя пристальное внимание со стороны средств массовой информации, театральной общественности и представителей власти, — недоумевает он. — Это всё может перечеркнуть все то хорошее и значимое, что было сделано в Новосибирской области в Год театра при вашей поддержке, при участии Союза театральных деятелей России, Министерства культуры Российской Федерации».

Обращаясь к губернатору Новосибирской области председатель Союза театральных деятелей России, попросил его лично подключиться к решению проблемы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной Думы от Новосибирской области Вера Ганзя (КПРФ) сообщила, что «региональный бюджет готов отдать 82 млн рублей уже в 2020 году» на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер», которое ранее было отдано под новосибирский драмтеатр.

Деньги нашлись после публичного заявления художественного руководителя Новосибирского городского драматического театраСергея Афанасьева об уходе из-за невыносимых условий для работы. Ранее же говорилось, что финансирование реконструкции полуразрушенного здания отодвинуто на 2022−2023 год».

После этого и театральные деятели РФ обратились к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой найти средства для театра Афанасьева.

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