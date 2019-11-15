VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум — все новости

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум открылся в Петербурге 14 ноября. Главная тема форума, которой посвящены основные дискуссии и конференции в этом году — «Культурные коды в условиях глобализации»

Форум продлится до 16 ноября, все дни чрезвычайно насыщены событиями.

Известнейшие деятели искусства и связанного с культурой бизнеса вместе с представителями власти, отвечающими за культурную сферу, обсуждают состояние отечественной и всемирной культуры, основные тенденции и пути её развития.

Обо всём, что происходит на форуме, впечатления участников и комментарии — в трансляции ИА REGNUM.

VIII Санкт-Петербургский культурный форум