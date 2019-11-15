15 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

На территории России действует 103 заповедника и 55 национальных парков. Но на западе нашей необъятной страны есть место, не похожее ни на одно другое. В этом месте, между морем и заливом, песчаные пустыни переплетаются с сосновыми лесами, там «танцуют» деревья и поют сотни птиц, а от красоты белоснежного побережья Балтийского моря замирает сердце. Имя этому месту – «Куршская коса».

Дарья Антонова, , 09:58 — REGNUM Куршская коса протянулась на расстоянии 98 км вдоль юго-восточного побережья Балтийского моря от российского Зеленоградска до литовской Клайпеды. Песчаный полуостров, ширина которого составляет всего лишь 350 м в самой узкой части и 3,8 км в самой широкой части, разделяет пресноводный Куршский пролив и Балтийское море.

Побережье Куршской косы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Побережье Куршской косы Дарья Антонова © ИА REGNUM

На российской части полуострова в ноябре 1987 года был создан национальный парк «Куршская коса». Это один из самых небольших национальных парков нашей страны (площадь парка всего 6 621 га), но благодаря уникальному ландшафту парк славится многообразием природного мира, богатой растительностью, песчаными дюнами и животным миром, на территории парка обитают 46 видов млекопитающих и 262 вида птиц. Куршская коса, как уникальный памятник природы, с 2000 года включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации культурный ландшафт.

Именно на Куршской косе в 1901 году немецким профессором Иоганнесом Тинеманном была основана первая в мире орнитологическая станция, которая получила название «Фрингилла» (лат. Fringílla — зяблик). Орнитологическая станция функционирует до сих пор, благодаря удачному расположению, ведь именно через Куршскую косу осенью и весной, во время сезонных миграций, пролетают до 20 млн птиц.

Ловушка для птиц Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пойманный чиж Дарья Антонова © ИА REGNUM

После чего птицу выпускают на волю Дарья Антонова © ИА REGNUM

В это время орнитологи, работающие на станции, расставляют огромные сети-ловушки, после чего каждая пойманная птица за считанные секунды проходит процесс регистрации и кольцевания, а после отпускается обратно на волю. В течение года на станции удается отловить и окольцевать порядка 30−40 тысяч птиц.

Территория Куршской косы — самая крупная песчаная пересыпь в мире, с уникальными дюнными ландшафтами. Высокая подвижность песков и масштабная вырубка леса привели к экологической песчаной катастрофе, разразившейся в XVIII — XIX вв. Лишь после того, как странствующие дюны вызвали обмеление прибрежной части залива, было принято решение начать работы по созданию защитных валов (авандюн) в районах песчаных пустынь, укреплению склонов травами-песколюбами и хворостом, а также приступить к масштабной посадке леса.

Дюна «Ореховая» — одна из крупнейших дюн Европы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вид с высоты Эфа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Авандюна Дарья Антонова © ИА REGNUM

Укрепление Куршской косы авандюнами осуществляется и в настоящее время. Рядом с поселком Морское находится одна из самых высоких дюн в Европе — дюна Ореховая (нем. Петш). С самой высокой точки дюны (62 метра над уровнем моря), названной «Высотой Эфа» в честь Франца Эфа, который внёс значительный вклад в изучение подвижных песков, открывается всё многообразие ландшафтов косы.

На 37-м км Куршской косы можно увидеть по-настоящему таинственный лес, в котором стволы деревьев переплетаются и образуют необычно закрученную форму. Этот хвойный лес высадили в 1961 году для укрепления песков полуострова, сейчас же, помимо своей основной функции, он является одной из самых главных достопримечательностей парка.

Танцующий лес Дарья Антонова © ИА REGNUM

Танцующий лес Дарья Антонова © ИА REGNUM

В лесу можно встретить лису Дарья Антонова © ИА REGNUM

Учёные до сих пор не могут объяснить данный феномен, по одной из самых распространённых версий, деформация стволов произошла по вине гусениц бабочки побеговьюна зимующего, которые поедают верхушечные почки молодых сосновых побегов, после чего дерево начинает расти в бок. В национальном парке лес прозвали «Танцующим», а местное население в шутку называет его не иначе как «Пьяный лес».

В национальном парке действует музейный комплекс, включающий Визит-центр, деревню времен эпохи викингов и дендрарий культурных растений, организовано 7 экологических троп, крупнейшая из которых «Королевский бор» (протяженность маршрута — 2,9 км), и 3 туристско-экскурсионных маршрута.

Деревня эпохи викингов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Куршский залив Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тропа «Королевский бор» Дарья Антонова © ИА REGNUM

В скором времени планируется начать строительство велодорожки, протяжённостью 41 километр, на маршруте оборудуют стоянки, а также пункты проката. Проект прошёл экологическую экспертизу, покрытие выполнят из базальтовых песков, а сама велодорожка будет повторять рельеф местности.