Москва, , 23:46 — REGNUM Московская галерея Galerie Iragui открыла вторую выставку эстонского художника Марко Мяэтамма «Очень серьезные вещи». Об этом сообщает портал ArtTube.

Ранее в 2014 году галерея показала проект художника «LOVE, LOVE, LOVE (Семейные истории и многие другие истории)». В этот раз автор решил коснуться темы религии. Как обычно, он изображает эту тему с изрядной долей иронии, не забывая при этом заправить все гротескной, нетипичной и даже наигранной искренностью.

Как отмечают искусствоведы, в творчестве Мяэтамма присутствует много стилей и идеологий, и, соединив их форму и содержание, художник получает довольно необычный результат. Концептуализм под влиянием поп-арта пересекается с экзистенциальной философией, а через фильтр художника охваченная тревогой абсурдность существования проникает в графическое искусство, пронизанное черным юмором.

Выставка продлится до 13 января 2020 года.