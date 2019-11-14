Атланта, США, , 23:42 — REGNUM Американская рок-группа The Black Crowes, продавшая за свою карьеру более 20 миллионов своих альбомов, объявила о воссоединении. Музыканты объявили об этом спустя 30 лет после выпуска своего дебютного альбома «Shake Your Money Maker».

По информации американского новостного портала Consequence of Sound, на улицах Нью-Йорка уже появились плакаты с рекламой предстоящего тура.

Сообщается, что коллектив даст 46 концертов, а выступление в Лос-Анджелесе пройдет 14 ноября. Стоит отметить, что основная часть тура пройдет летом 2020 года. На концертах музыканты исполнят свои лучшие хиты.

Напомним, что группа была образована в 1989 году, ее альбомы входили в топ американских и британских чартов. Старейший в Великобритании музыкальный журнал назвал коллектив «самой рок-н-рольной рок-н-ролл группой в мире».