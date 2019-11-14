ш. Колорадо, , 23:31 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Starz объявило о том, что к актерскому составу сериала «Правь миром» присоединился Стефен Бишоп, получивший признание благодаря «Человек, который изменил все», «В лучах славы», «Сокровище Амазонки», «Типа моя жена» и «Остаться в живых».

Драма повествует о четырех чернокожих и крайне эпатажных подругах, которые любым способом стремятся найти свое место под солнцем и лучше с комфортным шезлонгом и дорогим напитком. Параллельно женщины пытаются разобраться в сложных и запутанных подробностях личной жизни друг друга. Актер сыграет роль привлекательного университетского профессора, с которым у одной из героинь завязался роман.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, Главные роли исполнили Эмбер Стивенс, известная по «Университет», «Как я встретил вашу маму», «Анатомия страсти», «Мыслить как преступник» и «C.S.I. Место преступления», Бреша Уэбб, знакомая зрителям по картинам «Скорая помощь», «Дурман», «Частная практика» и «Желтая пресса», Андреа Бордо, сыгравшая в «Развод в большом городе», «Мыслить как преступник», «Кости», «Как это делается в Америке» и «Жизнь как шоу», и Корбин Рейд, снявшаяся в «Как избежать наказания за убийство» и «Королевство».

В качестве шоураннеров выступили Ивет Ли Браузер, подарившая миру сериал «Помадные джунгли» и «Уважаемые белые люди», и Лия Давенпорт.