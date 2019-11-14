Москва, , 23:23 — REGNUM Московская галерея WHO I AM представила специальный проект «Диалог» Джейкоба Якубова и Кайхана Салахова. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Проект сопровождается перформативной программой: в пространстве WHO I AM Gallery можно будет лично наблюдать за дискуссией и взаимодействием художников — вербальным и невербальным, также за онлайн трансляцией в социальных сетях.

Как отмечают искусствоведы, оба художника — Джейкоб Якубов и Кайхан Салахов — представляют свою форму художественного диалога, который выстраивается благодаря их работам, а также при помощи звука, света и пространства, в котором они расположены.

Выставка продлится до 5 декабря 2019 года.