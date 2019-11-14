Нью-Йорк, США, , 22:58 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Showtime объявило о том, что к актерскому составу сериала «Ваша честь» присоединились Лоррейн Туссен, получившая признание благодаря «Опасные мысли», «Их глаза видели Бога», «Если бы эти стены могли говорить», «Солист» и «Гудзонский ястреб», и Чет Хэнкс, сыгравший в «Проект Х: Дорвались», «Бесстыжие», «Империя» и «Умерь свой энтузиазм». Криминальная драма повествует о сыне успешного и авторитетного судьи, которому не повезло сбить на автомобиле отпрыска главы мафиозного мира Нового Орлеана. Неудачная цепь событий вовлекает героя и его семью в криминальный мир, полный жестокости, лжи и коварства.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Тони Кёрран, получивший признание благодаря «Гладиатор», «Перл-Харбор», «13-й воин», «Доктор Кто» и «Сыны анархии», Ламар Джонсон, сыгравший в «Копы-новобранцы», «В надежде на спасение» и «Тайные связи», а также Кит Мачекатьянга и Бенжамин Флорес-младший.

В качестве шоураннера выступил Питер Моффат, подаривший миру «Хокинг», «Эйнштейн и Эддингтон», «Однаждый ночью» и «Шекспир на новый лад». Команду исполнительных продюсеров возглавили Лиц Глоцер, участвовавшая в создании картин «Побег из Шоушенка», «Перелом», «Мгла» и «Перед полуночью», и Джеймс Дегус, благодаря которому свет увидел сериал «Подлый Пит». Режиссером стал Эдвард Бергер.