Москва, , 22:44 — REGNUM В Галерее «На Чистых Прудах» в Москве открылась выставка Виктории Ларионовой «Пульсация цвета». Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Как отмечают искусствоведы, на новой выставке Ларионовой цвет живёт, дышит, задаёт вопросы и решает их. Его пульс, как у всего сущего — маркер,

позволяющий не только отличать живое от мертвого, но и определить состояние всего организма, его витальность.

Куратор выставки Диана Ильягуева: «Мы надеемся, что наша выставка окажется интересным и увлекательным путешествием в очень красивый мир. Не важно, насколько эрудирован или подготовлен зритель — каждый сможет найти здесь что-то свое, потому что в этом мире говорят на языке цвета — а это универсальный язык».

Выставка продлится до 11 декабря 2019 года.