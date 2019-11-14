Шанхассен, , 22:37 — REGNUM Американский музыкант Бек Хэнсен, который более известен под псевдонимом Beck, записал мини-альбом «The Paisley Park Sessions». Он был записан на знаменитой студии Принса Paisley Park. Вместе с выпуском пластинки исполнитель поделился с поклонниками видео о ее создании.

Сообщается, что в альбом вошли треки «Where It’s At» и «Up All Night», а также попурри из хитов Принса.

По информации российского новостного агентства InterMedia, треки исполнителя можно послушать только на сервисе Amazon Music, так как альбом является продакшеном Amazon Original.

«Я слышал название Paisley Park с самого детства. Побывать здесь и увидеть все лично — особый опыт. У каждой студии есть собственная жизнь, особая энергетика», — отметил исполнитель в интервью.